Οι απουσίες ίσως φέρουν... κυπριακό δίδυμο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ίσως είναι η πρώτη φορά, που ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα καλείται να διαχειριστεί μία τέτοια σπαζοκεφαλιά.

Με τον Γιόσεφ Κβίντα τιμωρημένο, τον Λαμ τραυματία και τον Βούρο αμφίβολο, δεν μπορεί να φτιάξει τα πλάνα του με ευελιξία, για την αναμέτρηση της Κυριακής με αντίπαλο την ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα» (19:00). Και με μία προπόνηση να απομένει, ο Αργεντινός τεχνικός είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει την ενδεκάδα, με τον Ζαχαρία Άδωνη να είναι ο μοναδικός σίγουρος.

Παρτενέρ του θα είναι μάλλον ο Γιώργος Μαλεκκίδης, με τον Κύπριο αμυντικό να επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά από ένα δίμηνο. Εφόσον είναι καλά ο Βούρος, τότε ο αρχηγός της ομάδας ίσως μετακινηθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, αντί του Ζμέρχαλ.

Παρά τα προβλήματα στην αμυντική γραμμή, είναι διάχυτη η αισιοδοξία για νίκη που θα φέρει την ομάδα της Λεμεσού στη 2η θέση και έτσι θα κάνει αποφασιστικό βήμα για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Επιπρόσθετα θα διατηρηθούν και οι ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε αυτή την προσπάθεια για την 11η νίκη με τον Λοσάδα στον πάγκο, καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο κόσμος, ο οποίος εκτιμάται πως θα δώσει βροντερό παρών και θα πλησιάσει τις 6000.

