Η καλύτερη απάντηση από Λαουτάρο και Τσαλχάνογλου μετά τη ρήξη

Η Ίντερ πήρε τεράστιας σημασίας νίκη στο Κόμο το βράδυ της Κυριακής, φτάνοντας στο 4-3 από το εις βάρος της 2-0, κατανοώντας ωστόσο και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας που πανάξια διεκδικεί μια θέση στο Champions League.

Με τη λήξη του ματς και στο γενικότερο ξέσπασμα των «νερατζούρι» για το θετικό αποτέλεσμα, ο Χακάν Τσαλχάνογλου αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο βρήκε μπροστά του τον Λαουτάρο.

Ο τελευταίος ήταν εκτός αποστολής με πρόβλημα τραυματισμού, αλλά βρέθηκε στον πάγκο για να στηρίξει τους συμπαίκτες του. Και ο Τούρκος χαφ που φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο ματς με τους «λαριάνι», το έβγαλε αμέσως και το πέρασε στο μπράτσο του Αργεντινού δίνοντάς του και μια μεγάλη αγκαλιά.

Και κάπως έτσι, αν και τα έχουν ξεκαθαρίσει όλα από το περασμένο καλοκαίρι, οι δυο τους δείχνουν πως έχουν σβήσει παντελώς την παρεξήγηση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

