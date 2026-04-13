Θετικές οι ενδείξεις για Ρομέρο, προλαβαίνει το Μουντιάλ!

Θετικές οι ενδείξεις για Ρομέρο, προλαβαίνει το Μουντιάλ!

Ο τραυματισμός που αποκόμισε στο Σάντερλαντ, θα τον βγάλει νοκ-άουτ μόνο από την Premier League

Ο Ρομέρο αποχώρησε με δάκρυα στην ήττα (1-0) της Τότεναμ από τη Σάντερλαντ γιατί φοβήθηκε πολύ για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ωστόσο, τα Μέσα της Αργεντινής αναφέρουν πως οι πρώτες ενδείξεις είναι τέτοιες που διώχνουν τον πανικό του ποδοσφαιριστή. Μπορεί, βέβαια, να χάσει τα εναπομείναντα ματς των «σπιρουνιών» στο πρωτάθλημα, στην προσπάθεια της ομάδας για επιβίωση, αλλά θα είναι παρών στο Μουντιάλ.

«Θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 5 εβδομάδες…» ανέφερε ο Αργεντινός ρεπόρτερ, Αρέβαλο Μάρτιν.

