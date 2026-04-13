ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον Ριτσάρλισον

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Σκεφτόμουν να πέσω με το αυτοκίνητο σε τοίχο»

Σε συνέντευξή του στο France Football, ο Ριτσάρλισον εξήγησε πως ο αποκλεισμός της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 αποτέλεσε την αρχή μιας ψυχολογικής κατάρρευσης.

Όπως ανέφερε ο επιθετικός της Τότεναμ, μια σειρά γεγονότων τον οδήγησαν σε αδιέξοδο, με προβλήματα τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

«Μετά το Μουντιάλ έπεσα σε κατάθλιψη. Ένιωθα ότι όλα πήγαιναν στραβά, σαν να είχα πέσει σε έναν λάκκο χωρίς πάτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας το βάθος της κρίσης που βίωσε.

Ο ίδιος δεν δίστασε να μιλήσει και για τις πιο σκοτεινές σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε έναν τοίχο», τόνισε, περιγράφοντας τη δύσκολη ψυχολογική του κατάσταση εκείνη την περίοδο

Σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του έπαιξε η βοήθεια ειδικού, αλλά και η παρουσία της συζύγου του. «Δούλεψα με ψυχολόγο, αλλά πάνω απ' όλα γνώρισα τη σύζυγό μου. Ένιωσα αγάπη για πρώτη φορά. Της είπα “ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή”», αποκάλυψε.

Παράλληλα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναφέρθηκε και στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας ένα περιστατικό στις φαβέλες, όταν βρέθηκε με όπλο στον κρόταφο, ενώ έκλεισε τη συνέντευξη με αναφορά στο μέλλον του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Μουντιάλ του 2026, με απόλυτη συγκέντρωση στον στόχο.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 έπεσα σε κατάθλιψη. Κάθε πιθανή καταστροφή έπεσε πάνω μου. Αποκλεισμός, προδοσία από τον ατζέντη μου, οικογενειακά προβλήματα, πισωγυρίσματα στην κατάστασή μου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα τόσα προβλήματα. Ένιωσα ότι είμαι σε λάκκο χωρίς πάτο».

Για το πώς ξέφυγε από αυτήν την κατάσταση: «Δούλεψα με ψυχολόγο, αλλά πάνω απ’ όλα γνώρισα τη σύζυγό μου. Ένιωσα αγάπη για πρώτη φορά. Ένα απόγευμα, ενώ οδηγούσα για το αεροδρόμιο, την κοίταξα στα μάτια και της είπα "ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή". Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο. Τώρα που είναι εκείνη εδώ δεν σκέφτομαι τέτοιες ανοησίες».

Για τα παιδικά χρόνια στις φαβέλες: «Είχα τα μαλλιά του Νεϊμάρ και φανέλα της Σάντος. Θα με μπέρδεψαν με διακινητή ναρκωτικών. Στις φαβέλες, πολλοί φορούν φανέλες, είναι σαν στολή. Νόμισαν ότι πουλούσαμε ναρκωτικά. Ένας από αυτούς με σημάδεψε με όπλο στον κρόταφο. Θυμάμαι ήταν μεθυσμένος και μου είπε ότι θα με σκοτώσει. Φύγαμε και φοβόμασταν ότι θα μας πυροβολούσαν πισώπλατα».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη