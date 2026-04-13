Ο Φάμπρεγας την «είπε» στον Κίβου για την γκρίνια στον τέταρτο: «Είστε η Ίντερ, λίγη ψυχραιμία...»

Ο Φάμπρεγας δείχνει ξανά και ξανά πόσο σέβεται το ποδόσφαιρο κι εκείνο με τη σειρά του φροντίζει να του το ανταποδίδει με τα επιτεύγματα της Κόμο στη Serie A.

Στο ματς με την Ίντερ το βράδυ της Κυριακής και βλέποντας τον Κρίστιαν Κίβου να παραπονιέται έντονα στον τέταρτο διαιτητή, ο Ισπανός κόουτς των «λαριάνι» δεν κρατήθηκε...

«Είστε η Ίντερ, είστε στην κορυφή... Λίγη ψυχραιμία...» γύρισε και είπε ο Φάμπρεγας στον Κίβου, με την Κόμο να παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή κόντρα στους «νερατζούρι», με τους τελευταίους να παίρνουν τεράστια νίκη με ανατροπή φτάνοντας στο 4-3 και στο +9 στο ρετιρέ της βαθμολογίας.