Ο Φάμπρεγας την «είπε» στον Κίβου για την γκρίνια στον τέταρτο: «Είστε η Ίντερ, λίγη ψυχραιμία...»
Ο Ισπανός κόουτς των «λαριάνι» δεν κρατήθηκε
Ο Φάμπρεγας δείχνει ξανά και ξανά πόσο σέβεται το ποδόσφαιρο κι εκείνο με τη σειρά του φροντίζει να του το ανταποδίδει με τα επιτεύγματα της Κόμο στη Serie A.
Στο ματς με την Ίντερ το βράδυ της Κυριακής και βλέποντας τον Κρίστιαν Κίβου να παραπονιέται έντονα στον τέταρτο διαιτητή, ο Ισπανός κόουτς των «λαριάνι» δεν κρατήθηκε...
«Είστε η Ίντερ, είστε στην κορυφή... Λίγη ψυχραιμία...» γύρισε και είπε ο Φάμπρεγας στον Κίβου, με την Κόμο να παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή κόντρα στους «νερατζούρι», με τους τελευταίους να παίρνουν τεράστια νίκη με ανατροπή φτάνοντας στο 4-3 και στο +9 στο ρετιρέ της βαθμολογίας.
📹 لقطة مُسربة من 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐨𝐂𝐚𝐦 لمباراة كومو x إنتر |— الكالتشيو (@Elcalcio_) April 13, 2026
توتر دكة إنتر بسبب خطأ في منتصف الملعب، مما أدى لاحتجاجات قوية من "كيفو" تجاه الحكم
🗣️ فابريغاس: "أنتم إنتر، إنتر ميلانو، اهدؤوا.."
مذكراً إياهم بضرورة أن يكون سلوكهم لائقاً بمكانة النادي pic.twitter.com/xiJFlPaUnI