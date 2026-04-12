ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι… παντού για την 3η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για την εμβόλιμη της ερχόμενης Τρίτης

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 3η αγωνιστικής της Β΄ φάσης (Α' όμιλος) της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν την Τρίτη 14 Απριλίου.

Τρίτη, 14 Απριλίου

17:00 Άρης Λεμεσού – Πάφος F.C.
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Stefan Ebner
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Markus Hameter
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Νικολαίδης Χρίστος

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Mikkel Redder
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Sandi Putros
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Chiffi Daniele
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Camplone Giacamo
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΑΡΗΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

