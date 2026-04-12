Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι… παντού για την 3η αγωνιστική
Για την εμβόλιμη της ερχόμενης Τρίτης
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 3η αγωνιστικής της Β΄ φάσης (Α' όμιλος) της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν την Τρίτη 14 Απριλίου.
Τρίτη, 14 Απριλίου
17:00 Άρης Λεμεσού – Πάφος F.C.
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Stefan Ebner
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Markus Hameter
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Νικολαίδης Χρίστος
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Mikkel Redder
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Sandi Putros
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Chiffi Daniele
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Camplone Giacamo
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας