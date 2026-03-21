Xάνει το υπόλοιπο της χρονιάς και μεγάλο μέρος της επόμενης ο Καμπρέρα

Όπως φάνηκε και την ώρα της αποχώρησής του από το γήπεδο, επιβεβαιώθηκε και επίσημα πλέον ότι ο τραυματισμός του Έντσο Καμπρέρα, στον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας ήταν αρκετά σοβαρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΑΕΚ ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης για 8-9 μήνες.

«Ενημερώνουμε ότι μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Enzo Cabrera, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου καθώς και έσω πλαγίου συνδέσμου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στους 8-9 μήνες.Η οικογένεια της ΑΕΚ εύχεται στον Enzo περαστικά και ταχεία ανάρρωση» αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.