Μία στιγμή αδράνειας και κακής εκτίμησης από Κουν, αλλά και στιγμές επιπολαιότητας στο επιθετικό κομμάτι, στοίχισαν το διπλό για τον Απόλλωνα, στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Μία ισοπαλία που ναι μεν στεναχώρησε αλλά δεν ήρθε και... η καταστροφή. Το αήττητο σερί με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, συνεχίζεται και έφτασε τα δώδεκα παιχνίδια πρωταθλήματος. Άλλωστε αυτό το σερί είναι που άνοιξε την όρεξη για το πρωτάθλημα, ένας στόχος που ξεθώριασε… λίγο αφού η διαφορά πήγε στο -8. Ο μεγάλος στόχος είναι η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος και εκεί επικεντρώνεται η λεμεσιανή ομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τρόπαιο του πρωταθλήματος, δεν είναι στο μυαλό.

Οι απουσίες σημαντικών παικτών λόγω καρτών, όπως οι Μπράντον Τόμας και Μόργκαν Μπράουν, επηρέασαν σε κάποιο βαθμό στην επανάληψη, εκεί που ο αντίπαλος κέρδισε μέτρα. Είναι δύο παίκτες με ασταμάτητα τρεξίματα και η επάνοδός τους, ασφαλώς και θα δίνει άλλη δυναμική. Ο τραυματισμός του Λαμ στο γόνατο, προκαλεί ανησυχία και στον Απόλλωνα εύχονται να μην είναι σοβαρός, την ίδια στιγμή που στα πιτς ήταν ο Βούρος, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το ματς της πρεμιέρας της β΄ φάσης. Εκτός των άλλων, συμπλήρωσε κάρτες και ο Κβίντα, προκαλώντας αμυντικό πονοκέφαλο στον Λοσάδα.