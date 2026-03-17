Ξεχωρίζει ο Ποντικός!

Ο Γιώργος Ποντικός βρίσκεται στο ρόστερ της Ομόνοιας Αραδίππου από τον Ιούλιο του 2023, εκ τότε και χρόνο με το χρόνο παρουσιάζεται βελτιωμένος.

Αν κάτι τον χαρακτηρίζει, αυτό είναι η σκληρή δουλειά και αυτό αποτυπώνεται στο γήπεδο, καθώς ο 25χρονος μετρά φέτος 25 συμμετοχές, τις 20 εξ αυτών ως βασικός στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το διάστημα ο υψηλόσωμος κεντρικός επιθετικός σκόραρε έξι φορές ενώ έχει και μία ασίστ.

Εάν η Ομόνοια Αραδίππου καταφέρει να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία θα πρέπει να «τρέξει» για να τον ανανεώσει καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και προβλέπεται να υπάρχουν κι άλλοι μνηστήρες αν συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις.