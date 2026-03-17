Σφυρίζει Αζέρος στην «Αρένα», Ολλανδός στο VAR

Επιλέχθηκε η διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι του επαναληπτικού για τους «16» του Conference League, ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Κρίσταλ Πάλας στο «ΑΕΚ Αρένα» το βράδυ της Πέμπτης.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Αλιγιάρ Αγκάγιεφ με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, όπως και όλη η ομάδα του. Βοηθοί του θα είναι ο Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ και ο Ακίφ Αμιράλι.Τέταρτος διαιτητής θα είναι οΕλτσίν Μασίγιεφ. Στο VAR θα είναι ο Ολλανδός Γιέροεν Μανσιότ, ενώ βοηθός VAR θα είναι ο επίσης Αζέρος Νικάτ Ισμαϊλι.