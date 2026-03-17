Ομόνοια: Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Άρη στο «Αλφαμέγα»

Η Ομόνοια ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι άρχιζει η προπώληση εισητηρίων για το παιχνίδι με τον Άρη στη Λεμεσό

Η επίσημη Ομόνοια με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τον κόσμο της ότι ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Πιο κάτω η ανακοίνωση:

Από την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη Λεμεσού, που θα διεξαχθεί στο στάδιο Alphamega το ερχόμενο Σάββατο (21/03, 17:00), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 1600 εισιτήρια για τη Βόρεια κερκίδα.

Διάθεση εισιτήριων

Τρίτη (17/03)

Το 55% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών από την προσέλευση στους εντός έδρας αγώνες.

Τετάρτη (18/03)

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

Το 15% των εισιτηρίων σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Πέμπτη και Παρασκευή (19/03 – 20/03)

Αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν στους αμέσως επόμενους στην κατάταξη με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

Σάββατο (21/03)

Αν έχουν απομείνει εισιτήρια θα τεθούν προς ελεύθερη πώληση

Όσοι κάτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο θα λάβουν μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα των εισιτηρίων. Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα:

Κανονικό: €20

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €3

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη 09:00 –14:00

Σάββατο 09:00 –12:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη, με Παρασκευή 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι το Σάββατο στις 12:00

Τρόποι πληρωμής

Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

 

