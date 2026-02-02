Γύρισαν σελίδα και... βλέπουν πρόκριση

Η φοβερή αντεπίθεση του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα σκόρπισε ενθουσιασμό στους φιλάθλους του, οι οποίοι παρακολουθούν μια... άλλη ομάδα το τελευταίο διάστημα στον αγωνιστικό χώρο. Οι κυανόλευκοι, με το έκτο σερί τρίποντο απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, έβαλαν γερές βάσεις για να διεκδικήσουν ένα από τα πολυπόθητα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ωστόσο, όλοι στις τάξεις των κυανολεύκων γνωρίζουν ότι χρειάζεται ανάλογη συνέχεια το προσεχές διάστημα. Την επόμενη Τετάρτη (18:00) η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα αντιμετωπίζει την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αλφαμέγα», για τους οχτώ του κυπέλλου και θέλει πάση θυσία τη νίκη - πρόκριση.

Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Γκάρι Ροντρίγκεζ, Tόμας Λαμ, Γιώργου Μαλεκκίδη και Ντανίλο Σπόλιαριτς, οι οποίοι είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι της Τετάρτης.