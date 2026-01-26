ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Παραμένουμε ταπεινοί, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε νέο ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της βδομάδας»

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» στον απόηχο της νέας νίκης του Απόλλωνα

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ των γαλάζιων: 

Για τη νίκη κόντρα στον Ακρίτα«Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρά, αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας και τέλειωσε το παιχνίδι από το 25’. Μας ικανοποιεί η πληθώρα των σκόρερ. Ακόμη όμως υπολειπόμαστε αρκετούς βαθμούς. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Παρασκευή στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου. Προηγείται αυτό το παιχνίδι».

Για την τεράστια αλλαγή με τον Λοσάδα στον πάγκο«Αυτό δείχνει ότι έγινε καλή δουλειά το καλοκαίρι, υπάρχει μια καλή βάση ποδοσφαιριστών. Η έλευση του κ. Λοσάδα έφερε βελτίωση και αυτοπεποίθηση μετά τα αποτελέσματα. Παραμένουμε ταπεινοί, ακόμη δεν εχουμε πετύχει τίποτα. Να κερδίζουμε εμείς τα δικά μας παιχνίδια και να εκμεταλλευτούμε απώλειες».

Για τη διαφορά από τα ψηλά: «Είμαστε στην 5η θέση, δεν βλέπουμε πιο κάτω. Όλες οι μεγάλες ομάδες θέλουν να μπουν στην εξάδα. Δεν μας κολακεύει η 5η θέση, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και να ανεβούμε. Στους παίχτες λέχθηκε και το βράδυ του Σαββάτου ότι το παιχνίδι της Παρασκευής είναι πολύ σημαντικό».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Μπράουν θα λείψει λόγω τιμωρίας, ο συνδετικός κρίκος αυτής της ομάδας».

Μεταγραφικά: «Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα νέο ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της εβδομάδας στον αριθμό 6 και να τον έχουμε μαζί μας».

Για τις αποχωρήσεις«Έφυγε ο Καστέλ, Υπάρχουν δύο θέσεις αλλά ο κ. Λοσάδα αν δεν βρει κάτι που να είναι ισάξιο ή καλύτερο από αυτό που έχουμε δεν θα γίνει κίνηση. Από το εξωτερικό γίνονται επαφές με ποδοσφαιριστή».

Για τον κόσμο: «Νομίζω είναι πολύ συνειδητοποιημένος. Υπάρχει νότα αισιοδοξία. Κρατάνε μικρό καλάθι. Είμαστε στην 5η θέση και στη σκέψη μας είναι πως να περάσουμε αλώβητοι το βράδυ της Παρασκευής κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου».

