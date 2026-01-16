«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

Ο πρόεδρος των κυανολεύκων Νίκος Κίρζης κατέβαλε το απαιτούμενο ποσό και από την περασμένη Πέμπτη (15/1) οι κυανόλευκοι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα για νέες μεταγραφές.

Με την απελευθέρωση του εμπάργκο, ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση με τον Λοσάδα να έχει τον λόγο πλέον για το αν θα κινηθεί για μεταγραφές η ομάδα. Υπενθυμίζουμε πως η μεταγραφική περιόδος λήγει στις 31/1.