LIVE: Χάκεν - ΑΕΚ 1-1

Ραντεβού με την ιστορία απόψε η ΑΕΚ.

Με στόχο τη νίκη για να κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Conference League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 19:45 τη Χάκεν στη Σουηδία, για την 5η αγωνιστική του Conference League.

Η ομάδα της Λάρνακας, βρίσκεται στη 7η θέση με οχτώ βαθμούς που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού και γνωρίζει ότι με άλλους τρεις βαθμούς σήμερα θα κάνει αποφασιστικό βήμα για να πετύχει τον στόχο της.

Η Χάκεν, βρίσκεται στη 31η θέση της κατάταξης και αγνοεί τη νίκη, καθώς μετρά δύο ισοπαλίες και δύο ήττες .

Η εξέλιξη της αναμέτρηση

Άρχισε ο αγώνας

90+5' ΓΚΟΛ για τη Χάκεν, ισοφαρίζουν ιοι Σουηδοί με τον Χαμάρ.

90' Δοκάρι για τη Χάκεν με τον Χαμάρ.

65' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Σέντρα-σουτ του Λέδες, πλασέ του Μιραμόν, η μπάλα κτυπά στον Ελάντερ και καταλήγει στα δίχτυα! Μπροστά η ομάδα της Λάρνακας!

61' Πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια από την ΑΕΚ, σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά του Ιβάνοβιτς. διώχνει δύσκολα σε κόρνερ ο Μπερίσα.

57' Σουτ του Ιβάνοβιτς, η μπάλα έξω.

55' Σουτ του Ναούμ, στα χέρια του τερματοφύλακα η μπάλα.

Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος (0-0)

43' Μεγάλη ευκειαία για τη Χάκεν με τον Σβάνμπακ, ο οποίος κάνει το πλασέ, αλλά σώζει ο Αλομόροβιτς.

41' Κεαφαλιά από τον Ελάντερ, η μπάλα έξω.

28' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Σέντρα από τον Μιραμόν, κεφαλιά του Ναούμ από κοντά, κόβουν πάνω στη γραμμή οι της Χάκεν.

25' Σε καλή θέση ο Μπρούσμπεργκ μέσα στην περιοχή, σουτ υπό πίεση, η μπάλα έξω.

19' Ο Λαγιούνι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Αλομέροβιτς «διαβάζει» σωστά τη φάση και μπλοκάρει.

16' Εξαιρετική προσπάθεια από τον Μιραμόν, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ και σώζει ο Μπερίσα.

10' Επικίνδυνο γύρισμα του Ναούμ, διώχνουν σε κόρνερ οι αμυντικοί.

2' Σουτ από τον Λαγιούνι, μπλοκάρει ο Αλομέροβιτς.

Χάκεν: Μπερίσα, Λίντμπεργκ, Λόντε (78′ Χολμ), Ελάντερ, Λουντκβιστ (78′ Βεμπαγκόμο), Γκουστάφσον, Άντερσεν, Ράιγκααρντ, Σβάνμπακ (78′ Χαμάρ), Μπρούσμπεργκ (62′ Ενγκαμπό), Λαγιούνι

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Γκνάλι, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Μιραμόν (84'Γκαρσία), Λέδες, Πονς, Ναούμ, Μπάγιτς (75' Καμπρέρα), Ιβάνοβιτς.

Σκόρερ:

Κίτρινες: 63΄ Λουντκβιστ/31' Μπάγιτς, 68' Ναούμ

Διαιτητής: Γιγκάλ Φριντ

VAR: Έλι Χόκμον

