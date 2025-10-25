ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mπόλικη δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)

Δημοσιευτηκε:

Cytavision 1

15:00 Aγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Cytavision 2

17:00 Εθνικός Άχνας - Ένωση

Cytavision 3

17:00 Τσέλσι - Σάντερλαντ

19:30 Μάντσεστερ Γ. - Μπράιτον

22:00 Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ

Cytavision 4

16:00 Πάρμα - Κόμο

19:00 Νάπολι - Ίντερ

21:45 Κρεμονέζε - Αταλάντα

Cytavision 5

16:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel

18:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel

22:30 Μπενφίκα - Αρούκα

Cytavision 6

10:00 Moto GP – Σπριντ

11:10 Moto GP – Race 1

16:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna

18:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna

00:00 Formula 1 – Προκριματικά

Cytavision 7

18:30 Μπάσκετ: Κεραυνός - Ανόρθωση

Cytavision 8

17:00 Νιούκαστλ - Φούλαμ

19:30 Μπιλμπάο - Χετάφε

22:00 Βαλένθια - Βιγιαρεάλ

Cablenet Sports 1

21:00 Ανσί - Σεντ Ετιέν

Cablenet Sports 2

15:00 Μονπελιέ - Νανσί

18:00 Μπρεστ - Παρί Σεν Ζερμέν

20:00 Μονακό - Τουλούζ

22:05 Λανς - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

21:00 Μπάσκετ: Τενερίφη - Μάλαγα

Novasports Prime

19:30 Πανσερραϊκός - Λάρισα

Novasports 2

16:30 Άιντραχ - Ζανκτ Παουλί

Novasports 3

16:30 Γκλάντμπαχ - Μπάγερν

19:30 Ντόρτμουντ - Κολωνία

Novasports 4

16:30 Άουγκσμπουργκ - Λειψία

Novasports 5

16:30 Αμβούργο - Βόλφσμπουργκ

Novasports 6

16:30 Χόφενχαϊμ - Χάιντενχαϊμ

Novasports Start

21:30 Xέρτα - Ντίσελντορφ

