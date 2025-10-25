Mπόλικη δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision 1
15:00 Aγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ
19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων
Cytavision 2
17:00 Εθνικός Άχνας - Ένωση
Cytavision 3
17:00 Τσέλσι - Σάντερλαντ
19:30 Μάντσεστερ Γ. - Μπράιτον
22:00 Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ
Cytavision 4
16:00 Πάρμα - Κόμο
19:00 Νάπολι - Ίντερ
21:45 Κρεμονέζε - Αταλάντα
Cytavision 5
16:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel
18:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel
22:30 Μπενφίκα - Αρούκα
Cytavision 6
10:00 Moto GP – Σπριντ
11:10 Moto GP – Race 1
16:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna
18:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna
00:00 Formula 1 – Προκριματικά
Cytavision 7
18:30 Μπάσκετ: Κεραυνός - Ανόρθωση
Cytavision 8
17:00 Νιούκαστλ - Φούλαμ
19:30 Μπιλμπάο - Χετάφε
22:00 Βαλένθια - Βιγιαρεάλ
Cablenet Sports 1
21:00 Ανσί - Σεντ Ετιέν
Cablenet Sports 2
15:00 Μονπελιέ - Νανσί
18:00 Μπρεστ - Παρί Σεν Ζερμέν
20:00 Μονακό - Τουλούζ
22:05 Λανς - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
21:00 Μπάσκετ: Τενερίφη - Μάλαγα
Novasports Prime
19:30 Πανσερραϊκός - Λάρισα
Novasports 2
16:30 Άιντραχ - Ζανκτ Παουλί
Novasports 3
16:30 Γκλάντμπαχ - Μπάγερν
19:30 Ντόρτμουντ - Κολωνία
Novasports 4
16:30 Άουγκσμπουργκ - Λειψία
Novasports 5
16:30 Αμβούργο - Βόλφσμπουργκ
Novasports 6
16:30 Χόφενχαϊμ - Χάιντενχαϊμ
Novasports Start
21:30 Xέρτα - Ντίσελντορφ