Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

Δημοσιευτηκε:

Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

Η Μπαρτσελόνα δεν θα βγει στην μεταγραφική αγορά τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε προσωπικά κατά τη συνέλευση των αντιπροσώπων ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.

Έτσι οι Ζοάν Γκαρθία και Ρούνι Μπαρντατζί θα παραμείνουν οι μόνες μεταγραφές της πρωταθλήτριας Ισπανίας για τη σεζόν 2025-26.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «ΑS», ο σύλλογος έχει να αντιτάξει τις ανανεώσεις των Λαμίν Γιαμάλ, Πέδρι, Ραφίνια, Κουντέ, Γκάβι, Αραούχο, Κουμπαρσί, Ντε Γιονγκ και Ζεράρ Μαρτίν.

Η διατήρηση του Φερμίν Λόπεθ στο ρόστερ, παρά τη μεγάλη προσφορά της Τσέλσι, θεωρείται επίσης νίκη, η επόμενη ανανέωση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αυτή του Έρικ Γκαρθία, ενώ ο σύλλογος σκοπεύει επίσης να επιδιώξει αυτήν του Φεράν Τόρες.

ΔΙΕΘΝΗ

