ΝΒΑ 2025/26: 165 δισ. δολάρια αξίζουν οι 30 ομάδες!

Το NBA συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ. Συνολικά 165 δισεκατομμύρια δολάρια αξίζουν οι 30 ομάδες του ΝΒΑ για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, παρουσιάζοντας αύξηση 20% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να κατατάσσονται πρώτοι με 11,33 δισεκατομμύρια δολάρια και τους Μέμφις Γκρίλις να είναι τελευταίοι με 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

 Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportico, η μέση αξία των ομάδων του ΝΒΑ αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση και πλέον φτάνει τα 5,51 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

 Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν εδραιώσει τη θέση τους ως ο πιο ακριβός σύλλογος στο NBA και ο δεύτερος σε όλα τα αμερικανικά αθλήματα, πίσω από τους Ντάλας Καουμπόις.

 

 Ακολουθούν -τους Ουόριορς- από κοντά οι Λος Άντζελες Λέικερς, με 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Νικς της Νέας Υόρκης, με 9,85 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

 

 Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη -αλλά φυσικά και των Θανάση και Άλεξ πλέον- Αντετοκούνμπο βρίσκονται στην 20η θέση με αξία 4,54 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

 

Οι αξίες των 30 ομάδων του πρωταθλήματος: 

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς      11,33  διεσεκατομμύρια δολλάρια 

Λος Άντζελες Λέικερς          10 

Νικς Νέας Υόρκης               9,85 

Λος Άντζελες Κλίπερς           6,72

Μπόστον Σέλτικς                6,35

Μπρούκλιν Νετς                 6,22 

Σικάγο Μπουλς                  6,12 

Μαϊάμι Χιτ                     6,03 

Φιλαδέλφεια 76ερς              5,61 

Χιούστον Ρόκετς                5,53 

Ντάλας Μάβερικς                5,24 

Τορόντο Ράπτορς                5,22 

Φοίνιξ Σανς                    5,09 

Ατλάντα Χοκς                   5,02 

Σακραμέντο Κινγκς              5 

Κλίβελαντ Καβαλίερς            4,86 

Ντένβερ Νάγκετς                4,8 

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς          4,78 

Ιντιάνα Πέισερς                4,76 

Μιλγουόκι Μπακς                4,54 

Σαν Αντόνιο Σπερς              4,5 

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ           4,34

Γιούτα Τζαζ                    4,27 

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς       4,25

Μινεσότα Τίμπεργουλβς          4,24 

Ορλάντο Μάτζικ                 4,21 

Ντιτρόιτ Πίστονς               4,17 

Σάρλοτ Χόρνετς                 4,13 

Πέλικανς Νέας Ορλεάνης         4,02 

Μέμφις Γκρίζλις                4 


ΑΠΕ-ΜΠΕ

