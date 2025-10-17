Αποφασιστικότητα αλλά και επίγνωση

Αποφασισμένος να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών, ο Απόλλωνας προετοιμάζεται εντατικά για την επιστροφή στη δράση. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή υποδέχεται αύριο Σάββατο (18/10) την Ομόνοια Αραδίππου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, έχοντας ξεκάθαρο στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Μετά το «διπλό» στην Πάφο απέναντι στον Ακρίτα, οι κυανόλευκοι θέλουν να χτίσουν θετικό σερί και να ολοκληρώσουν ιδανικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου, κατά τον οποίον έχουν να δώσουν ακόμη ένα παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό στις 25 του μήνα. Στο στρατόπεδο της ομάδας της Λευκωσίας υπάρχει επίγνωση πως η αντίπαλός τους μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι.

Στις τρεις επίσημες αναμετρήσεις που έδωσαν μέχρι τώρα απέναντι στην ομάδα της Αραδίππου επικράτησαν και στις τρεις με το κλειστό 1-0. Όσον αφορά τα διοικητικά, καμία ουσιαστική εξέλιξη δεν σημειώνεται στην υπόθεση του Γκάμπριελ Γκρεγκ. Όπως όλα δείχνουν, με τα δεδομένα όπως έχουν σήμερα, η πιθανότητα να βρεθεί λύση και να υπάρξει επαναπροσέγγιση είναι μικρή.