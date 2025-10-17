Ένα είναι το μοναδικό ερωτηματικό που απασχολεί τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής (19/10, 19:00) με τον Ολυμπιακό: Ποιος θα αγωνιστεί στη θέση του φορ ως βασικός; Σωτηρίου ή Ντράζιτς; Ο Κύπριος διεθνής με τη σωστή αποθεραπεία κατάφερε μέσα σε χρόνο ρεκόρ να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να προπονείται πλέον κανονικά.

Από την άλλη, είναι ο Ντράζιτς που έρχεται φουριόζος από τα δύο γκολ που πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Να μην ξεχνούμε ότι την Τετάρτη έρχεται παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΖ Ζακακίου, οπόταν θα δοθούν ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες που αναμένουν, όπως είναι ο Κούτσακος...

Κατά του Ολυμπιακού αναμένεται ότι θα έχουμε την ακόλουθη ενδεκάδα: Περέιρα, Νανού, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Ντάλσιο, Ρόσα, Μάγιερ, Κόρμπου, Τομάς και Ντράζιτς ή Σωτηρίου.