Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

Για τον όγδοο αγώνα της στην τρέχουσα σεζόν ετοιμάζεται η ΑΕΛ, που την Κυριακή (19/10, 19:00) θα αντιμετωπίσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Άρη. Έξι από τους ποδοσφαιριστές διεκδικούν σε αυτόν τον αγώνα το απόλυτο των συμμετοχών, έχοντας καταγράψει συμμετοχή σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας. Πρώτος και καλύτερος ο Νεμάνια Γκλάβτσιτς, με τον 28χρονο να έχει ξεκινήσει σε όλα βασικός.

Στα έξι παιχνίδια του πρωταθλήματος ο Σέρβος δεν έχασε ούτε λεπτό, ενώ στον αγώνα κυπέλλου αντικαταστάθηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Βασικός σε όλα ξεκίνησε επίσης ο Μόργκαν Φεριέρ, που έγινε αλλαγή σε τρία παιχνίδια, ενώ ο Στέφαν Κέλερ κέρδισε φανέλα βασικού σε όλες τις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος και στο κύπελλο χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή.

Το ίδιο ισχύει και για τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος μόνο στο ματς της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο από την αρχή. Από εκεί και πέρα, οι Νταβόρ Ζντραφκόφσκι και Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς δεν ξεκίνησαν ως βασικοί στους πρώτους αγώνες της χρονιάς, όμως στη συνέχεια αποτελούν μέλη της αρχικής ενδεκάδας.