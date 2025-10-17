Φανούριος: «Όταν έχουμε κάτι ουσιαστικό για Κρεγκ θα το ανακοινώσουμε»

Ο Ε.Τ του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για το ματς με Ομόνοια Αραδίππου: «Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, σίγουρα πρέπει να κερδίσουμε. Να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα έδρα και να φτάσουμε στην τέταρτη μας νίκη. Μια ενδεχόμενη νίκη θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τις προπορευόμενες ομάδες».

Αγωνιστικά νέα: «Έχουμε το πρόβλημα με τον Βούρο, που αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Έχουν κάποιες ενοχλήσεις ο Μαρσελίνιο και ο Μαλεκκίδης. Ο Μαρσελίνιο είχε ενόχληση στον προσαγωγό, πρόβλημα στη γάμπα για Μαλεκκίδη από την παρουσία του στην Εθνική. Έχασε κάποιες προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα λόγω ίωσης και έχασε το ματς με Ακριτα ο Γιουσέφ, τώρα είναι μια χαρά».

Πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι απόντες: «Είναι αυτό που θέλουμε να αποφεύγουμε. Δεν θέλουμε να θέτουμε χρονοδιαγράμματα. Για Μαλεκκίδη και Μαρσελινιο δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά δεν μπορείς να γνωρίζεις ακριβώς πότε θα επιστρέψουν».

Για Ροντρίγκες: «Ο Ροντρίγκες είναι σαφώς πιο έτοιμος και ίσως παίξει ως βασικός αύριο. Θα ξεκαθαρίσει σήμερα. Η αλήθεια ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετα την πρόκριση της ομάδας του».

Για παρουσία κόσμου: «Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση όσον αφορά στα μεμονωμένα εισιτήριά. Εκδόθηκαν 4500 διαρκείας. Περιμένουμε κοντά στις 4000 αύριο».

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ειπωθεί Κρεγκ: «Όχι. Τα ίδια. Όταν υπάρξει κάτι το ουσιαστικό θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσουμε. Ότι εξέλιξη υπάρξει θα τοποθετηθεί η ομάδα επίσημα»