Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου

Στο 31' ο Εθνικός κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για να ισοφαρίσει την Πάφο FC (εδώ πώς προηγήθηκε η παφιακή ομάδα), όμως το γκολ δεν μέτρησε.

Ο σκόρερ ήταν ο πρώην παίκτης της παφιακής ομάδας, Κανέ, που στην προσπάθειά του να χριστεί σκόρερ έσπρωξε τον Λουκάσεν.

Ο διαιτητής Δημήτρης Σολωμού καλέστηκε από το VAR (Mενέλαος Αντωνίου) και αφού το είδε άλλαξε την απόφασή του και έδωσε επιθετικό φάουλ, ακυρώνοντας το γκολ.