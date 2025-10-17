Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου
Στο 31' ο Εθνικός κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για να ισοφαρίσει την Πάφο FC (εδώ πώς προηγήθηκε η παφιακή ομάδα), όμως το γκολ δεν μέτρησε.
Ο σκόρερ ήταν ο πρώην παίκτης της παφιακής ομάδας, Κανέ, που στην προσπάθειά του να χριστεί σκόρερ έσπρωξε τον Λουκάσεν.
Ο διαιτητής Δημήτρης Σολωμού καλέστηκε από το VAR (Mενέλαος Αντωνίου) και αφού το είδε άλλαξε την απόφασή του και έδωσε επιθετικό φάουλ, ακυρώνοντας το γκολ.