ΒΙΝΤΕΟ: Η νέα τεσσάρα της Πάφος FC

ΒΙΝΤΕΟ: Η νέα τεσσάρα της Πάφος FC

Μετά το 4-2 επί της ΑΕΚ πριν από τη διακοπή, η Πάφος FC επέστρεψε στο πρωτάθλημα με νέα τεσσάρα, αυτή τη φορά κερδίζοντας με 4-0 τον Εθνικό.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

 

