Μεταγραφική ενίσχυση με Axel Guessand η Πάφος FC

Στην απόκτηση του Axel Guessand προχωρά η Πάφος FC, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ο 20χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός (γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 2004) βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα.

Ο Guessand είναι αριστεροπόδαρος και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία της Nancy, ενώ το τελευταίο διάστημα αγωνιζόταν στο νορβηγικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Kristiansund. Με ύψος 1,92 μ., διαθέτει τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που αναζητούσε o Καρσέδο.

Η απόκτηση του έρχεται να καλύψει σοβαρό τραυματισμό του Πεδράο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.