Θρήνος για τον Λουκάκου: «Έφυγε» ο μπαμπάς του - Σπαρακτικό μήνυμα από τον Βέλγο φορ...

Ο Ρότζερ Λουκάκου, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στη θέση του στράικερ και έχει σημαδέψει με τον δικό του τρόπο το βελγικό ποδόσφαιρο, απεβίωσε σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Με συγκινητικό τρόπο τον αποχαιρέτησε ο Ρομέλου, γράφοντας στα social media:

«Σ’ ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, θα είμαι πάντοτε ευγνώμων. Η ζωή πλέον δεν θα είναι ίδια δίχως εσένα. Με προστάτευσες και με καθοδήγησες όσο κανείς. Δεν θα είμαι πια ο ίδιος δίχως εσένα. Ο πόνος και τα δάκρυα δεν έχουν τέλος… Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να επανέλθω…».

Πηγή: sport-fm.gr