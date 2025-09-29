ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε ο Ρούνεϊ: «Δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα της Γιουνάιτεντ»

Ξέσπασε ο Γουέιν Ρούνεϊ για την κατάσταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη νέα ήττα από την Μπρένφορντ με 3-1.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να δείχνει απογοητευτική εικόνα και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αυτή τη φορά ηττήθηκε με 3-1 από την Μπρέντφορντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα των κόκκινων διαβόλων για 13 ολόκληρα χρόνια, σε δηλώσεις του έγινε έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση και έκανε κριτική στους πάντες, από τους ποδοσφαιριστές, μέχρι τη διοίκηση.

«Αυτό που βλέπω δεν είναι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν αναγνωρίζω τον σύλλογο. Δεν βλέπω πάθος, διάθεση για νίκη, ούτε χαρακτήρα στους παίκτες. Δεν διακρίνω ικανότητα ή νοοτροπία νικητή. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απλά δεν αξίζουν να φορούν αυτή τη φανέλα - κι αυτό με πληγώνει.Δε γίνεται να φορτώνεται τα πάντα ο Αμορίμ. Οι παίκτες πρέπει να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι δυνατόν η Γιουνάιτεντ να μην μπορεί να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Είναι ανεπίτρεπτο για έναν τέτοιο σύλλογο.Πρέπει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είτε από τους Γκλέιζερς είτε από τον Ράτκλιφ, κάποιος πρέπει να δείξει ποια είναι η κατεύθυνση του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή όλοι καθόμαστε και περιμένουμε να… διαλυθεί όλο αυτό. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

 

 

