Ατσάλι πίσω το «τριφύλλι»

Οι πράσινοι πέρασαν αλώβητοι από το «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Το «μηδέν» πίσω στη Λάρνακα... αποτέλεσε το τέταρτο συνεχόμενο clean sheet για την Ομόνοια στο πρωτάθλημα, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα που παρουσιάζει και ανασταλτικά το συγκρότημα του Μπεργκ.

Μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής, το «τριφύλλι» διαθέτει πλέον την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, έχοντας δεχτεί μόλις δύο γκολ, και αυτά στο ματς της πρεμιέρας απέναντι στον Εθνικό. Η επίδοση αυτή φέρνει την Ομόνοια στην κορυφή των αμυντικών επιδόσεων του φετινού μαραθωνίου εώς τώρα, ισοβαθμώντας με την Πάφο και τον ΑΠΟΕΛ.