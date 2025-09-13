ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει καλύτερος στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Μία πολύ μεγάλη πρόκληση έχει ενώπιόν του ο Απόλλωνας ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε (20:00) την Πάφο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Προφανώς και το έργο είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα της Λεμεσού, παρ' όλα αυτά υπάρχει πίστη στις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών ότι μπορούν να φύγουν από το σπίτι των πρωταθλητών με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή χρησιμοποίησε το διάστημα αυτό της διακοπής προκειμένου να δουλέψει σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού της ομάδας, έτσι ώστε ο Απόλλωνας να παρουσιαστεί έτοιμος στο «Στέλιος Κυριακίδης». Κακά τα ψέματα, για να καταφέρει μία ομάδα να κερδίσει τους Παφίτες πρέπει να κάνει το τέλειο ματς!

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο προπονητής του Απόλλωνα θα έχει στη διάθεσή του και σε καλύτερη κατάσταση ποδοσφαιριστές που είχαν ανάγκη τη διακοπή για να ανεβάσουν ρυθμό στις προπονήσεις. Ο λόγος για τους Μάρκοβιτς, Μπράντον Τόμας και τον Πραξιτέλη Βούρο. Και οι τρεις διεκδικούν ακόμα και φανέλα βασικού στο αποψινό ντέρμπι στην Πάφο.

