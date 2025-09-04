Η διακοπή ως… restart

Αν υπήρχε μια ομάδα που χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω εθνικών υποχρεώσεων, ήταν ο Απόλλωνας. Κυρίως για τρεις λόγους: Πρώτον, μετά τις δύο ήττες από Άρη και Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. η ομάδα έχει ανάγκη την ηρεμία και ο χρόνος που δίνεται αυτή τη στιγμή μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Παρότι για να αλλάξει το κλίμα στις τάξεις των κυανολεύκων χρειάζεται η ομάδα να κάνει στροφή προς τα θετικά αποτελέσματα, η διακοπή δίνει την ευκαιρία σε όλους, διοίκηση, τεχνικό τιμ και ποδοσφαιριστές, να αξιολογήσουν με ψυχραιμία την κατάσταση, να εντοπίσουν τι πραγματικά φταίει και να επιστρέψουν δυναμικά για τη διεκδίκηση των στόχων τους.

Δεύτερον, η διακοπή στην αρχή του πρωταθλήματος δίνει την ευκαιρία στους ανέτοιμους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα να ανεβάσουν ρυθμό και να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Εκφράζεται η αισιοδοξία ότι με ένα γεμάτο ρόστερ, ο Απόλλωνας θα παρουσιάσει μία εντελώς διαφορετική εικόνα με την επανέναρξη του μαραθωνίου.

Ωστόσο, τόσο η ηρεμία που μπορεί να προσφέρει η διακοπή όσο και η δυνατότητα αρκετών ποδοσφαιριστών να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, δεν αρκούν για να αλλάξουν πλήρως την εικόνα του Απόλλωνα. Εδώ έρχεται ο τρίτος λόγος: Απαραίτητη προϋπόθεση για να γυρίσει σελίδα ο Απόλλωνας είναι να βελτιωθεί σε σημαντικούς τομείς κι αυτό θα έρθει μόνο μέσα από σκληρή δουλειά. Τα κενά που παρουσιάζει η άμυνα και τα έξι γκολ που έχει δεχτεί η ομάδα σε δύο αγώνες αναγκάζουν τον Σωφρόνη Αυγουστή, κατά τη διάρκεια της διακοπής, να δώσει τη δέουσα προσοχή και να διορθώσει τις τρανταχτές αδυναμίες. Από την άλλη πλευρά, μεγάλος προβληματισμός υπάρχει και στον τομέα της αποτελεσματικότητας, καθώς η ομάδα σκόραρε ένα γκολ σε δύο παιχνίδια.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής η ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Πάφος FC εκτός έδρας, καταλαβαίνει κανείς πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να διορθωθούν, αν όχι όλες, σε σημαντικό βαθμό οι αδυναμίες. Μπορεί το επόμενο παιχνίδι να παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, ωστόσο, μια καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια, που παρουσιάζεται ισχυρή και φέτος, είναι ικανό να διώξει τα γκρίζα σύννεφα που συγκεντρώθηκαν πάνω από το Κολόσσι και συνεπώς να βελτιώσει την ψυχολογία όλων στις τάξεις των κυανολεύκων.