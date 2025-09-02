Οφείλει να βρει τις λύσεις ο Αυγουστή

Ο Απόλλωνας ξεκίνησε τη σεζόν με δύο διαδοχικές ήττες, οι οποίες προκαλούν ανησυχία στους φίλους της ομάδας. Μετά τον Άρη, ήρθε η βαριά ήττα με 3-0 από την Ε.Ν. Ύψωνα που προβλημάτισε ακόμη περισσότερο τους φιλάθλους των κυανολεύκων. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή έχει δεχτεί έξι γκολ σε πέντε παιχνίδια, γεγονός που αναδεικνύει τις αδυναμίες στην αμυντική γραμμή.

Επιπλέον, σε δύο αγώνες οι κυανόλευκοι σημείωσαν μόλις ένα γκολ, κάτι που επίσης προκαλεί «πονοκέφαλο» στον Κύπριο κόουτς. Καθώς ακολουθεί η διακοπή λόγω των εθνικών υποχρεώσεων, ο κόουτς του Απόλλωνα καλείται να βρει λύσεις για να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας και να την οδηγήσει στην πρώτη της νίκη με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Απαιτείται σκληρή δουλειά αυτό το διάστημα καθώς θα βρει μπροστά της την Πάφος FC. Ένα πολύ υψηλό εμπόδιο για το συγκρότημα του Αυγουστή. Οι δυσκολίες του αγώνα είναι δεδομένες, για αυτό οι κυανόλευκοι καλούνται να αλλάξουν εντελώς αγωνιστικό πρόσωπο. Αναμφισβήτητα, ένα θετικό αποτέλεσμα, πόσω μάλλον μία νίκη, θα αλλάξει άρδην το κλίμα στις τάξεις των κυανολεύκων.