Μάριος Χριστοφόρου στη Λεμεσό και Κωνσταντίνος Χρίστου στη Πάφο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αυτοί σφυρίζουν στα ματς της Παρασκευής για τη δεύτερη αγωνιστική!
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν την Παρασκευή 29 Αυγούστου.
Παρασκευή, 29 Αυγούστου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
20:00 Απόλλων Λεμεσού – FREEDOM24 Krasava E.N.Y.
Στάδιο: Στάδιο «Αλφαμέγα»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης