Μάριος Χριστοφόρου στη Λεμεσό και Κωνσταντίνος Χρίστου στη Πάφο!

Αυτοί σφυρίζουν στα ματς της Παρασκευής για τη δεύτερη αγωνιστική!

Αυτοί σφυρίζουν στα ματς της Παρασκευής για τη δεύτερη αγωνιστική!

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν την Παρασκευή  29 Αυγούστου.

Παρασκευή, 29 Αυγούστου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

20:00 Απόλλων Λεμεσού – FREEDOM24 Krasava E.N.Y.  

Στάδιο:  Στάδιο «Αλφαμέγα»

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

