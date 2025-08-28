ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον τρίτο γύρο του US Open με πειστικό τρόπο η Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον τρίτο γύρο του US Open με πειστικό τρόπο η Σάκκαρη

Το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κυπριακής κοινωνίας.

Η Μαρία Σάκκαρη διεύρυνε το σερί της στο US Open και με νίκη επί της Άννα Μπόνταρ με 6-3, 6-1 προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

To US Open κυλάει πολύ καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη στο τέταρτο Major τουρνουά της σεζόν. Η Ελληνίδα με επικράτηση 6-3, 6-1 επί της Άννα Μπόνταρ πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Η Ελληνίδα, Νο.64 του κόσμου, είχε σταθερότητα πίσω από τα χτυπήματά της, ούσα παράλληλα αποτελεσματική στις ευκαιρίες για break. Πιο συγκεκριμένα είχε 73% στο σερβίς, έσωσε πέντε από επτά break points, ενώ πέτυχε έξι breaks στις εννέα ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν.

Δεν την πτόησαν τα πολλά λάθη και πήρε προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να είναι σταθερές πίσω από τη θέση του σερβίς. Η πρώτη που έφτασε μία ανάσα από το break ήταν η Άννα Μπόνταρ, η οποία βρήκε τριπλό break point στο οποίο η Μαρία Σάκκαρη είχε εξαιρετική... απάντηση.

Ό,τι δεν κατάφερε η τενίστρια από την Ουγγαρία το πέτυχε η Ελληνίδα με μεγάλη αποτελεσματικότητα, παίρνοντας έτσι απόσταση δύο games (4-2). Βέβαια, η Μπόνταρ μπόρεσε να βρει το δρόμο προς το break back στο αμέσως επόμενο game (4-3), χωρίς όμως να ισοφαρίσει μετά γιατί δέχθηκε ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς της από την 30χρονη.

Με το 5-3 υπέρ της και τις μπάλες στα χέρια η Νο.64 του κόσμου έκλεισε το σετ με 6-3 και πήρε κεφάλι στο ματς.

Με τρία break σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση

To δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Ελληνίδα τενίστρια. Η Μαρία Σάκκαρη με 3-0 σερί πήρε από πολύ νωρίς το έλεγχο. Η Άννα Μπόνταρ μπορεί να έβγαλε αντίδραση στο τέταρτο game (3-1), ωστόσο ήρθε αντιμέτωπη με ένα ακόμη σερί 3-0 της 30χρονης, με αποτέλεσμα να χάνει το δεύτερο σετ με 6-1 και η Ελληνίδα να σφραγίζει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Εκεί, η αθλήτρια του Τομ Χιλ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και την Βικτόρια Γκόλουμπιτς.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο «πρέπει» της σεζόν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι - Πάφος και το μυαλό πάει πίσω στο 2-2!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η έμπνευση του φίλου της Ομόνοιας -25 ευρώ στο ένστικτο, 362 στην τσέπη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θλίψη για τον χαμό του Πάμπου Αναστασίου

ΑΕΚ

|

Category image

Ομόνοια: Έφερε στην Κύπρο τον Αγκουζούλ για υπογραφές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι τους

Ελλάδα

|

Category image

Πράσινη ψυχή, Νορβηγικό μυαλό – Μια Ομόνοια να τη χαίρεσαι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρίξε.. δυο ζαριές καλές (μαθαίνουν αντιπάλους Ομόνοια και ΑΕΚ)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα

TV

|

Category image

Με φοβερή άμυνα και οδοστρωτήρα Γιάννη η Ελλάδα μπήκε με το δεξί στο Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιωαννίδης: «Μένουν τα τυπικά για τη μεταγραφή, εις το επανιδείν!»

Ελλάδα

|

Category image

«Έκλεισε» Βολτεμάντε με 80 εκατ. η Νιούκασλ, ετοιμάζει all-in για Ίσακ η Λίβερπουλ!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη