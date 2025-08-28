Από την άσπρη βούλα στη League Phase η Ομόνοια!

Ζορίστηκε, υπέφερε, αλλά τα κατάφερε! Η Ομόνοια επικράτησε της Βόλφσμπεργκερ με 5-4 στα πέναλτι αφότου την κέρδισε με 1-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League!

Οι πράσινοι θα αγωνιστούν για πέμπτη φορά στην ιστορία τους σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μέσα σε μια εξαετία (!) έχοντας συμμετάσχει μέχρι στιγμής δύο φορές στο Europa League (2020/21, 2022/23) και άλλες δύο στο Conference League (2021/22, 2024/25).

Μετά την ήττα με 2-1 στον πρώτο αγώνα στην Αυστρία, όπου ήταν ανώτερη, η Ομόνοια κυριάρχησε και στη ρεβάνς του ΓΣΠ μπροστά σε 15.000 οπαδούς της, αλλά το 1-0 από το γκολ του Σεμέδο στο 37΄ δεν αρκούσε για να της δώσει την πρόκριση και αφ' ης στιγμής δεν σκόραρε ξανά σε κάποια από τις πολλές ευκαιρίες της (παρότι αγωνιζόταν από το 60΄ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μάριτς), το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, όπου οι Αυστριακοί ήταν καλύτεροι αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Στη διαδικασία των πέναλτι ευστόχησαν όλοι οι παίκτες των πρασίνων (Στεπίνσκι, Κουλιμπαλί, Εράκοβιτς, Χατζηγιοβάνης, Κούσουλος), ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την τρίτη εκτέλεση (έξω ο Πινκ), έτσι το κτύπημα του αρχηγού έστειλε το τριφύλλι στη League Phase.

O αγώνας

Κυρίαρχη! Αυτή η λέξη αποδίδει ακριβώς την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου! Η Ομόνοια, δεν ήταν απλώς καλύτερη από τον αντίπαλό της, αλλά και καταιγιστική. Πίεζε, έκλεβε μπάλες και έκανε τη μία επίθεση μετά την άλλη, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αρκετά ρήγματα στην εστία των φιλοξενουμένων. Οι πράσινοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες και απείλησαν με τους Σεμέδο (6’, 8’, 25’), Γιόβετιτς (10’, 20’), Μάριτς (13’), Λοΐζου (19’, 30’). Τελικά, το γκολ ήρθε στο 39’ με τον Σεμέδο, έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια του Λοΐζου, ο οποίος άδειασε την άμυνα της Βόλφσμπεργκερ. Η Ομόνοια, δεν ήταν μόνο καλή επιθετικά, αλλά και αμυντικά αφού δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να απειλήσει ούτε μία φορά.

Το τριφύλλι ξεκίνησε δυναμικά και στην επανάληψη, με ευκαιρίες των Γιόβετιτς (46΄) και Σεμέδο (51΄), ωστόσο στο 60ό λεπτό ήρθε η ψυχρολουσία με την αποβολή του Μάριτς, για πάτημα σε αντίπαλο, σε φάση που αρχικά ο Βόσνιος κιτρινίστηκε αλλά μετά από παρέμβαση του VAR είδε την κόκκινη κάρτα. Πάντως, και μετά την αποβολή η Ομόνοια πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και δεν κινδύνεψε από τους φιλοξενουμένους, που είχαν την πρώτη τους φάση στο 80΄ με κεφαλιά του Ατάνγκα. Στο επόμενο λεπτό ο Σεμέδο έχασε τρομερή ευκαιρία για το 2-0 καθώς νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Γκουτλμπάουερ, ενώ στις καθυστερήσεις ήταν ο Λοΐζου που πλησίασε δις στο γκολ.

Στην παράταση το σκηνικό αντιστράφηκε κι η Βόλφσμπεργκερ έβαλε δύσκολα στην Ομόνοια, αρχικά με κεφαλιά του Γκάτερμαγιερ (95΄, μεγάλη ευκαιρία) και σουτ του Ρενέρ (97΄). Οι πράσινοι αρκέστηκαν στο να αμύνονται και στο β΄ μέρος της παράτασης, έχοντας πλέον το μυαλό στο να οδηγήσουν το ματς στα πέναλτι και αφότου γλίτωσαν από το σουτ του Βίμερ (107΄) και την κεφαλιά του Βόλμουθ (117') τα κατάφεραν, αν και στο 119΄ είχαν μεγάλη ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση με τετ-α-τετ του Χατζηγιοβάνη. Στα πέναλτι η Ομόνοια επικράτησε με 5-4 και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η εξέλιξη του αγώνα

ΓΚΟΛ, 5-4 η Ομόνοια με Κούσουλο και πρόκριση στο Conference League! TEΛΟΣ!

ΓΚΟΛ, 4-4 η Βόλφσμπεργκερ με Γκάτερμαγιερ.

ΓΚΟΛ, 4-3 η Ομόνοια με Χατζηγιοβάνη!

ΓΚΟΛ, 3-3 ισοφαρίζει η Βόλφσμπεργκερ με Μπάουμγκαρτνερ

ΓΚΟΛ, 3-2 η Ομόνοια με Εράκοβιτς!

ΕΞΩ η εκτέλεση του Πινκ και μένει το 2-2!

ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει η Ομόνοια με Κουλιμαλί

ΓΚΟΛ, 2-1 η Βόλφσμπεργκερ με Σκοπφ.

ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Ομόνοια με Στεπίνσκι.

ΓΚΟΛ, 1-0 η Βόλφσμπεργκερ με Ζούκιτς.

Τέλος, στα πέναλτι θα κριθεί η πρόκριση!

120+3΄ Μέσα ο Στεπίνσκι αντί του Μασούρα.

120+2΄ Σουτ του Αγκιεμάνγκ, έπεσε και μάζεψε ο Φαμπιάνο.

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

119' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Χατζηγιοβάνη που δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα των Αυστριακών σε τετ-α-τετ!

117' Κεφαλιά του Βόλμουθ απέκρουσε ο Φαμπιάνο!

114' Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Χατζηγιοβάνη, πάνω από τα δοκάρια.

-Σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας και συνεχίζει.

-Στο έδαφος ο Φαμπιάνο κρατώντας τον ώμο του. Ανησυχία ενόψει της πιθανής διαδικασίας των πέναλτι...

109' Σουτ του Μπάουγκαρτνερ, έξω.

108' Κεφαλιά του Ζούκιτς, άστοχη.

107' Σουτ του Βίμερ, έπεσε και μπλόκαρε ο Φαμπιάνο.

106' Νεοφύτου αντί του Γιόβετιτς.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου παράτασης

101' Ντιουνκού στη θέση του Λοΐζου.

98' Χατζηγιοβάνης αντί Σεμέδο και Εράκοβιτς αντί Εβάντρο.

-Μπήκαν καλύτερα οι Αυστριακοί στην παράταση, χρειάζεται προσοχή η Ομόνοια!

97' Κοντινό σουτ του Ρένερ, κόντραρε και μόλις έξω.

95' Κεφαλιά του Γκάτερμαγιερ, έξω.

-Ξεκίνησε το έξτρα ημίωρο.

Tέλος, πάμε παράταση!

90+4' Κι άλλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Λοΐζου, μόλις έξω το σουτ του.

90+1' Απίστευτη ευκαιρία με τον Λοΐζου που από την καρδιά της περιοχής αφύλακτος σούταρε πάνω από τα δοκάρια!

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

-Οδηγείται προς παράταση το ματς...

85' Κούσουλος αντί Άιτινγκ.

81' Τρομερή ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Σεμέδο ο οποίος νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Γκουτλμπάουερ!

80' Eυκαιρία για τη Βόλφσμπεργκερ με κεφαλιά του Ατάνγκα, μαζεύει ο Φαμπιάνο.

-Χωρίς φάσεις το παιχνίδι, με το τριφύλλι να ελέγχει τον ρυθμό παρότι με δέκα παίκτες αλλά να αδυνατεί να απειλήσει.

60΄ Αποβάλλεται ο Μάριτς, με δέκα παίκτες η Ομόνοια. Άσχημη η εξέλιξη για το τριφύλλι με τον ρεφ να τον τιμωρεί αρχικά με κίτρινη κάρτα αλλά μετά από παρέμβαση του VAR εξέτασε τη φάση και του έδειξε κόκκινη, για πάτημα στον αντίπαλο.

56' Κεφαλιά του Σεμέδο, απέκρουσε σε κόρνερ ο αντίπαλος πορτιέρο.

-Σε μεγάλα κέφια ο Σεμέδο στον σημερινό αγώνα.

51' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Σεμέδο, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα μόλις έξω.

49' Γκολ από τον Σεμέδο, το οποίο όμως ακυρώνεται ως οφσάιντ.

46' Πρώτη καλή στιγμή για την Ομόνοια, με τον Κίτσο να κάνει τη σέντρα και τον Γιόβετιτς να μην μπορεί να κάνει καλύτερο τελείωμα. Δεν ήταν εύκολη η προσπάθεια του επιθετικού των πρασίνων.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Άρχισε το παιχνίδι

Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ομόνοια μπροστά στο σκορ με 1-0.

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

-Παίρνει «φωτιά» το ΓΣΠ! Οι φίλαθλοι των πρασίνων... ζητάνε και δεύτερο γκολ!

39' ΓΚΟΟΟΟΛ! 1-0 Η ΟΜΟΝΟΙΑ! Εξαιρετική προσπάθεια από τον Λοΐζου, ο οποίος άδειασε την άμυνα των Αυστριακών από δεξιά, έδωσε σπουδαία ασίστ στον Σεμέδο, που από κοντά ευστόχησε με πλασέ! Αυτό που δικαιούταν η Ομόνοια ήρθε!

30' Ακόμη μία τεράστια ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Λοΐζου να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εντός περιοχής, αλλά το σουτ του να βρίσκει σε αντίπαλο... τείχος και να φεύγει σε κόρνερ.

25' Σουτ από κοντά του Σεμέδο, η μπάλα έξω.

-Γυροφέρνει την άμυνα της Βόλφσμπεργκερ η Ομόνοια. Ψάχνει με μανία το γκολ!

20' Μπαράζ ευκαιριών από την Ομόνοια. Ωραίο σουτ του Γιόβετις, αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ ο Γκουτλμπάουερ.

19' Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνοια! Σέντρα του Κίτσου, ο Λοΐζου βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το πλασέ αλλά έκοψαν στη γραμμή οι φιλοξενούμενοι.

-Είναι σημαντικό η Ομόνοια να εκμεταλλευτεί αυτό το καλό της διάστημα και να πετύχει ένα γκολ.

13' Νέα απειλή με το σουτ του Μάριτς, η μπάλα έξω.

-Μπαίνει και ο κόσμος στο παιχνίδι προσπαθώντας να σπρώξει τους παίκτες προς το γκολ!

-Κυρίαρχοι οι πράσινοι στα πρώτα λεπτά, ψάχνουν το γκολ της... ισοφάρισης του πρώτου αγώνα.

10' Επικίνδυνο φάουλ του Γιόβετιτς, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

8' Παράλληλη επίνδυνη μπαλιά του Σεμέδο στην αντίπαλη περιοχή, δεν βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης του να τη σπρώξει στα δίχτυα.

6' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Σεμέδο να βγάζει κάθετη πάσα στον Γιόβετιτς, ο οποίος πέρασε και τον τερματοφύλακα, αλλά δεν μπόρεσε από πλάγια θέση να κάνει την καλύτερη μπαλιά προς την περιοχή.

-Κυκλοφορεί μπάλα η Ομόνοια στα πρώτα λεπτά και πιέζει ψηλά.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μασούρας (120+3΄ Στεπίνσκι), Μάριτς, Άιτινγκ (85΄ Κούσουλος), Εβάντρο (98΄ Εράκοβιτς), Σεμέδο (98΄ Χατζηγιοβάνης), Λοΐζου (101΄ Ντιουνκού), Γιόβετιτς (106΄ Νεοφύτου).

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Γκουτλμπάουερ, Μπάουμγκαρτνερ, Ενβαΐβου (112΄ Ντιαμπατέ), Βίμερ, Μάτιτς (46΄ Βόλμουθ), Πιέσινγκερ (66΄ Αγκιεμάνγκ), Σκοπφ, Ρενέρ, Μπάλο (80΄ Πινκ), Ατάνγκα (85΄ Γκάρτενμαγιερ), Ζούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 39΄ Σεμέδο / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 58' Μασούρας, 90+2΄ Εβάντρο / 66΄ Ζούκιτς, 86΄ Βίμερ, 87΄ Μπάουμγκαρτνερ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 59΄ Μάριτς / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντανιέλε Τσίφι (Ιταλία)

VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)