Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

Ο Απόλλωνας καλείται φέτος να ξεπεράσει έναν... αόρατο αντίπαλο!

Την αρνητική παράδοση στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι κάθε χρονιάς. Στις δύο προηγούμενες σεζόν στο νέο του «σπίτι», το στάδιο «Αλφαμέγα», δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη, αφού στην πρώτη του χρονιά ήρθε 1-1 με τον Οθέλλο και πέρυσι δέχτηκε την ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ.

Για να βρει κανείς το τελευταίο νικηφόρο ξεκίνημα εντός έδρας πρέπει να επιστρέψει στο 2022, όταν ο Απόλλωνας είχε επικρατήσει 1-0 της Ένωσης στο Τσίρειο, χάρη σε γκολ του Χέντι, στην πρεμιέρα της περιόδου 2022-23.

Την Παρασκευή (29/8, 20:00) οι «κυανόλευκοι» έχουν ευκαιρία να αφήσουν πίσω την κακή παράδοση και απέναντι στη FREEDOM E.Ν. Ύψωνα να γράψουν την πρώτη νικηφόρα πρεμιέρα ως γηπεδούχοι. Εξάλλου, για το συγκρότημα του Αυγουστή είναι σημαντικό το τρίποντο, αφού επιζητεί και ψυχολογική ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Άρη.

Στο μεταξύ, σήμερα οι Απόλλων Ladies, στις 17:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης», δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στο Champions League γυναικών απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελβετίας, Γιουνγκ Μπόις.

 

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

