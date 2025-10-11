Ηλιόπουλος: «Αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα-Δεν σας φοβάμαι»
Αυστηρό μήνυμα Μάριου Ηλιόπουλου προς... πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα».
Οργή Μάριου Ηλιόπουλου! Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ -με μήνυμά του μέσω της εφημερίδας «Δικέφαλος»- τονίζει ότι όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντός και… εκτός γραμμών «είναι για γέλια και για κλάματα».
Ο ιδιοκτήτης επισημαίνει με τη δήλωση που έκανε ότι «Όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι...» .
Αναλυτικά η δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος»
«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».
Αυτό είναι αξιοσημείωτο.!
Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.
«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.
Δεν σας φοβάμαι...
Θα αυτορυθμιστείτε...
Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...
