Ηλιόπουλος: «Αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα-Δεν σας φοβάμαι»

Οργή Μάριου Ηλιόπουλου! Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ -με μήνυμά του μέσω της εφημερίδας «Δικέφαλος»- τονίζει ότι όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντός και… εκτός γραμμών «είναι για γέλια και για κλάματα».

Ο ιδιοκτήτης επισημαίνει με τη δήλωση που έκανε ότι «Όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι...» .

Αναλυτικά η δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος»

«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».

Αυτό είναι αξιοσημείωτο.!

Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.

«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Δεν σας φοβάμαι...

Θα αυτορυθμιστείτε...

Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...

