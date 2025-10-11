ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ηλιόπουλος: «Αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα-Δεν σας φοβάμαι»

Ηλιόπουλος: «Αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα-Δεν σας φοβάμαι»

Αυστηρό μήνυμα Μάριου Ηλιόπουλου προς... πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα».

Οργή Μάριου Ηλιόπουλου! Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ -με μήνυμά του μέσω της εφημερίδας «Δικέφαλος»- τονίζει ότι όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντός και… εκτός γραμμών «είναι για γέλια και για κλάματα».

Ο ιδιοκτήτης επισημαίνει με τη δήλωση που έκανε ότι «Όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι...» .

Αναλυτικά η δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος»

«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».

Αυτό είναι αξιοσημείωτο.!

Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.

«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Δεν σας φοβάμαι...

Θα αυτορυθμιστείτε...

Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...

sport-fm.gr 

 

Ελλαδα

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

