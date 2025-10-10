ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

Ο ΑΠΟΕΛ πραγματοποιεί φέτος μια από τις καλύτερες αρχές στον θεσμό του πρωταθλήματος.

Πήγαμε πέντε χρόνια πίσω στις βαθμολογίες της 6ης αγωνιστικής και η βελτίωση που παρουσιάζουν οι γαλαζοκίτρινοι είναι θεαματική!

Οι νίκες (5) είναι περισσότερες από κάθε άλλη χρόνια, γι' αυτό κι έφθασε στους 15 βαθμούς, που είναι κατά τέσσερις βαθμούς περισσότεροι από το 23/24 και 20/21 όπου συγκεντρώθηκαν 11 βαθμοί.

Όσον αφορά την επίθεση (14 τέρματα) και την άμυνα (2 τέρματα) είναι οι καλύτερες επιδόσεις πενταετίας.

Συμπερασματικά και θα το πούμε, άσχετο αν είναι ακόμα νωρίς, ο ΑΠΟΕΛ στις πρώτες έξι αγωνιστικές πραγματοποιεί πορεία διάκρισης και -γιατί όχι- οι αριθμοί δείχνουν και πορεία πρωταθλητισμού!

Αναλυτικά η πορεία του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία πέντε χρόνια σε σχέση με φέτος, μετά την 6η αγωνιστική, είναι:

ΣΕΖΟΝ Ν.Ι.Η. ΓΚ. Β.

25/26 5-0-1 14-2 15

24/25 3-1-2 11-5 10

23/24 3-2-1 11-5 11

22/23 2-3-1 5-2 9

21/22 2-0-4 5-10 6

20/21 3-2-1 7-5 11

Ενάντια στα προγνωστικά...

Η πορεία του ΑΠΟΕΛ τις πρώτες έξι αγωνιστικές έρχεται ενάντια στα προγνωστικά των «ειδικών» του ποδοσφαίρου που ήθελαν τους γαλαζοκίτρινους να καταποντίζονται καθώς δεν πήραν τα μεγάλα ονόματα στη μεταγραφική περίοδο. Και είχαν κι από πάνω τον πονοκέφαλο του οικονομικού που συνεχίζεται καθώς ακόμα δεν υπήρξαν τελικά αποτελέσματα στις επαφές με τους Βραζιλιάνους επενδυτές.

Νεαροί που διψούν για διάκριση!

Τι όμως είναι αυτό που βοήθησε στην τόσο σημαντική βελτίωση του ΑΠΟΕΛ; Μα φυσικά η αλλαγή στον τρόπο του προγραμματισμού! Ήρθαν νεαροί αλλά ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, που διψούν για διάκριση. Μάλιστα, αν αυτοί οι νεαροί συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, είμαστε σίγουροι ότι τα ονόματά τους σε 1-2 χρόνια θα συζητηθούν πολύ στην Ευρώπη!

Πραγματικός ηγέτης!

Ο πιο έμπειρος που ήρθε και πολλοί τον θεωρούσαν ξοφλημένο (αναφερόμαστε βεβαίως στον Σταφυλίδη) είναι ένας πραγματικός ηγέτης, από αυτούς που χρόνια έψαχνε ο ΑΠΟΕΛ αλλά δεν έβρισκε.

Δοκιμασμένος προπονητής!

Τέλος, είναι και η επιτυχία στον προπονητή. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε πέρσι, φέτος επελέγη ένας προπονητής-θρύλος όταν έπαιζε ποδόσφαιρο και δοκιμασμένος ως προπονητής στο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Ο Πάμπλο Γκαρσία έχει κερδίσει ήδη τους παίκτες και τις χιλιάδες των φίλων του ΑΠΟΕΛ...

 

ΑΠΟΕΛ

