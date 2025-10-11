Προκριματικά Μουντιάλ: Όλα τα βλέμματα στο Σερβία-Αλβανία

Το Σερβία-Αλβανία δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ. Ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου πίσω από την Αγγλία που έχει ρεπό, το οποίο κουβαλά ένα ειδικό βάρος και μια ένταση που ξεπερνά το χορτάρι.

Από το 2014, όταν η πρώτη τους αναμέτρηση στιγματίστηκε από επεισόδια, κάθε συνάντηση αυτών των δύο χωρών θυμίζει πως κάποιες πληγές δύσκολα κλείνουν. Οι Σέρβοι βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με την καρέκλα του Στοΐκοβιτς να τρίζει. Η ομάδα του δεν πείθει με το ποδόσφαιρο που παίζει, όμως διαθέτει ποιότητα και κόντρα στην Αλβανία καλείται να τη βγάλει στο χορτάρι.

Από την άλλη, για τους Αλβανούς, η κατάσταση μοιάζει διαφορετική. Με αυτοπεποίθηση και θετικά αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια, βλέπουν αυτή τη μάχη ως ευκαιρία. Με μια πολύ ταλαντούχα φουρνιά θέλουν να γράψουν μια από τις πιο σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας τους, παίρνοντας αφενός τη νίκη στο Λέσκοβατς και αφετέρου το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Πέρα από το μεγάλο ντέρμπι των Βαλκανίων, η Πορτογαλία του ακούραστου Κριστιάνο Ρονάλντο φιλοξενεί την Ιρλανδία. Με δύο ακόμα τρίποντα, οι Ίβηρες θα «κλειδώσουν» την πρόκριση για το Μουντιάλ, με την Ιρλανδία να αποτελεί ιδανική αντίπαλο για τον CR7 για να προσθέσει ακόμα κάποια γκολ στο παλμαρέ του με το εθνόσημο.

Τέλος, η Ισπανία υποδέχεται τη Γεωργία με στόχο να συνεχίσει με το απόλυτο, αλλά και να προσφέρει ακόμα μια παράσταση μετά την εξάρα στην Τουρκία, ενώ η Ιταλία φιλοξενείται από την Εσθονία και θέλει να συνεχίσει με νίκη, ελπίζοντας σε στραβοπάτημα των εκπληκτικών και απόλυτων μέχρι στιγμής Νορβηγών με το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα της ημέρας

5ος Όμιλος

Βουλγαρία-Τουρκία (21:45)

Ισπανία-Γεωργία (21:45)

6ος Όμιλος

Ουγγαρία-Αρμενία (19:00)

Πορτογαλία-Ιρλανδία (21:45)

9ος Όμιλος

Νορβηγία-Ισραήλ (19:00)

Εσθονία-Ιταλία (21:45)

11ος Όμιλος

Λετονία-Ανδόρα (16:00)

Σερβία-Αλβανία (21:45)

sport-fm.gr