ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκριματικά Μουντιάλ: Όλα τα βλέμματα στο Σερβία-Αλβανία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προκριματικά Μουντιάλ: Όλα τα βλέμματα στο Σερβία-Αλβανία

Τα προκριματικά του Μουντιάλ φουντώνουν με το ντέρμπι Σερβία–Αλβανία, το οποίο ξεπερνά τα ποδοσφαιρικά όρια, ενώ Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία θέλουν να προσφέρουν θέαμα μπροστά στο κοινό τους.

Το Σερβία-Αλβανία δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ. Ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου πίσω από την Αγγλία που έχει ρεπό, το οποίο κουβαλά ένα ειδικό βάρος και μια ένταση που ξεπερνά το χορτάρι.

Από το 2014, όταν η πρώτη τους αναμέτρηση στιγματίστηκε από επεισόδια, κάθε συνάντηση αυτών των δύο χωρών θυμίζει πως κάποιες πληγές δύσκολα κλείνουν. Οι Σέρβοι βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με την καρέκλα του Στοΐκοβιτς να τρίζει. Η ομάδα του δεν πείθει με το ποδόσφαιρο που παίζει, όμως διαθέτει ποιότητα και κόντρα στην Αλβανία καλείται να τη βγάλει στο χορτάρι.

Από την άλλη, για τους Αλβανούς, η κατάσταση μοιάζει διαφορετική. Με αυτοπεποίθηση και θετικά αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια, βλέπουν αυτή τη μάχη ως ευκαιρία. Με μια πολύ ταλαντούχα φουρνιά θέλουν να γράψουν μια από τις πιο σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας τους, παίρνοντας αφενός τη νίκη στο Λέσκοβατς και αφετέρου το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Πέρα από το μεγάλο ντέρμπι των Βαλκανίων, η Πορτογαλία του ακούραστου Κριστιάνο Ρονάλντο φιλοξενεί την Ιρλανδία. Με δύο ακόμα τρίποντα, οι Ίβηρες θα «κλειδώσουν» την πρόκριση για το Μουντιάλ, με την Ιρλανδία να αποτελεί ιδανική αντίπαλο για τον CR7 για να προσθέσει ακόμα κάποια γκολ στο παλμαρέ του με το εθνόσημο.

Τέλος, η Ισπανία υποδέχεται τη Γεωργία με στόχο να συνεχίσει με το απόλυτο, αλλά και να προσφέρει ακόμα μια παράσταση μετά την εξάρα στην Τουρκία, ενώ η Ιταλία φιλοξενείται από την Εσθονία και θέλει να συνεχίσει με νίκη, ελπίζοντας σε στραβοπάτημα των εκπληκτικών και απόλυτων μέχρι στιγμής Νορβηγών με το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα της ημέρας

5ος Όμιλος

Βουλγαρία-Τουρκία (21:45)

Ισπανία-Γεωργία (21:45)

6ος Όμιλος

Ουγγαρία-Αρμενία (19:00)

Πορτογαλία-Ιρλανδία (21:45)

9ος Όμιλος

Νορβηγία-Ισραήλ (19:00)

Εσθονία-Ιταλία (21:45)

11ος Όμιλος

Λετονία-Ανδόρα (16:00)

Σερβία-Αλβανία (21:45)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Δεν θα παίξει ο Μαρίν την Κυριακή κόντρα στην Αυστρία»

Ελλάδα

|

Category image

Μπέικον: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο - Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα πρόβλημα...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Χιμένεθ βλέπει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία

Ελλάδα

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ στο Etihad

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Κανονικά στους πάγκους οι προπονητές της Stoiximan GBL μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αποκλεισμός για Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όλα έτοιμα από νωρίς για το πάρτι του ΣΥ.Φ.ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Η δουλειά στα Σπάτα και το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μάρκο

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έτοιμη για Σαν Μαρίνο η Εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Παραμένει στο νοσοκομείο ο Μουμπρού-Έχει χάσει 16 κιλά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στα ραντάρ ο Αντρέ Λουίς

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπόνηση με τις γνωστές απουσίες, «ανεβαίνει» ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Τέσσερις στα 540 (6Χ90)...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη