BINTEO: Προσγειώθηκε στο Σαν Μαρίνο η Εθνική μας

Στον προορισμό της έφτασε η Εθνική μας ομάδα των ανδρών, ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής απέναντι στο Σαν Μαρίνο. Η αποστολή προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ρίμινι και πλέον άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στον επικείμενο αγώνα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει στη διάθεσή του δύο ημέρες για προπονήσεις και προσαρμογή πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, με στόχο τη νίκη που θα επιβεβαιώσει την αγωνιστική πρόοδο των τελευταίων εμφανίσεων.