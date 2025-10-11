Ο γιος του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο σκόρασε δύο ημέρες μετά τον θάνατό του και ξέσπασε

Την περασμένη Πέμπτη, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος, καθώς ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, αφήνοντας την τελευταία του πνοή μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο.

Δύο 24ωρα αργότερα, το ίδιο το ποδόσφαιρο φρόντισε να χαρίσει μια πολύ δυνατή και συγκλονιστική στιγμή, τόσο στους φιλάθλους, όσο και στον γιο του εκλιπόντος, Νάτσο Ρούσο.

Παρά την απέραντη θλίψη για τον χαμό του πατέρα του, ο 24χρονος επιθετικός της Τίγκρε, αποφάσισε να αγωνιστεί στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με τη Νιούελς Όλντ Μπόις για τη 12η αγωνιστική της Κλαουζούρα.

Πριν τη σέντρα του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, με τον Νάτσο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και να κλαίει με λυγμούς...

El llanto de Nacho Russo, el hijo de Miguel. 💔pic.twitter.com/UwGTpzzuXS — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 10, 2025

