Ανησυχία στη Ρεάλ: Ο Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Γαλλίας
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς της Γαλλίας με το Αζερμπαϊτζάν λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο.
Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της εθνικής Γαλλίας, αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφορικά με την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ.
Το βράδυ της Παρασκευής (10/10), οι «τρικολόρ» επικράτησαν 3-0 του Αζερμπαϊτζάν για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τον 26χρονο σταρ να βρίσκει δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο και να γράφει ιστορία, αφού για πρώτη φορά στην καριέρα του σκοράρει σε δέκα διαδοχικά ματς!
Ωστόσο, ο Εμπαπέ δεν το χάρηκε, αφού στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από τον αγωνιστικό χώρο, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό του αστράγαλο.
Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα είχε θέμα στο συγκεκριμένο σημείο, με τη συμμετοχή του να κρίνεται αμφίβολη για απόψε, ωστόσο, οι «τρικολόρ» αποφάσισαν να τον βάλουν να αγωνιστεί.
🚨 Mbappé injury scare 👀 Same ankle... #mbappe #france #madrid #soccer pic.twitter.com/H0aoehPLAd— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) October 10, 2025
