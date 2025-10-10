Με το δεξί και με τίτλο ο Παφιακός!

Ο Παφιακός είναι ο κάτοχος του φετινού Super Cup Ανδρών στο βόλεϊ! Η ομάδα του Γιώργου Πλατρίτη επικράτησε με 3-1 σετ της Ανόρθωσης στo κλειστό «Αφροδίτη» και πανηγύρισε το πέμπτο Σούπερ Καπ στην ιστορία του.

Οι γαλάζιοι μπήκαν δυνατά και πήραν το πρώτο σετ με 25-19, όμως η Ανόρθωση απάντησε ισοφαρίζοντας σε 1-1, κατακτώντας το δεύτερο με 25-20. Ο Παφιακός, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και ανέκτησε το προβάδισμα με 25-21 στο τρίτο σετ.

Με ώθηση από τον κόσμο του και αποφασιστικότητα, «καθάρισε» τον τίτλο στο τέταρτο σετ με 25-20, γράφοντας το τελικό 3-1 και σηκώνοντας το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.