Διαλύει κάθε επίδοση ο Χάαλαντ, «σβήνει» τους Ανρί και Σίρερ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναδείχθηκε για 4η φορά στην παρουσία του στην Πρέμιερ Λιγκ, ως κορυφαίος παίκτης του μήνα και με μια τριετία στο αγγλικό πρωτάθλημα, βάζει πλώρη για να ισοπεδώσει επιδόσεις θρύλων της κορυφαίας Λίγκας του κόσμου…

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι με πέντε τέρματα και μια ασίστ κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ξεχώρισε ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψήφιους για τη διάκριση του περασμένου μήνα.

Κατακτώντας το βραβείο, έφτασε πλέον να έχει αναδειχθεί κορυφαίος για 4η φορά στη μέχρι στιγμής παρουσία του στους «πολίτες» και την Πρέμιερ Λιγκ. Και το κατάφερε μέσα σε μια τριετία, ισοφαρίζοντας τα βραβεία που είχαν πάρει οι Ανρί και Σίρερ στη δική τους, εκπληκτική ιστορία στο πρωτάθλημα με τις Άρσεναλ και Νιούκαστλ.

Διαβαστε ακομη