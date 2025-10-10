ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από τις απουσίες και σάρωσε την Dubai BC στην εντός έδρας πρεμιέρα του!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από τις απουσίες και σάρωσε την Dubai BC στην εντός έδρας πρεμιέρα του!

Ερυθρόλευκος περίπατος στο ΣΕΦ

Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (Φουρνιέ, Γουόκαπ), ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague επικρατώντας πολύ εύκολα στο ΣΕΦ της Ντουμπάι με 86-67, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους έφτασαν άνετα στη δεύτερη επιτυχία τους και παράλληλα, ανέβασαν και την ψυχολογία τους ενόψει του «αιώνιου» ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή (12/10) με τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστικής της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από τις απουσίες και σάρωσε την Dubai BC στην εντός έδρας πρεμιέρα του!

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Προσγειώθηκε στο Σαν Μαρίνο η Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το δεξί και με τίτλο ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμο με αναστολή στην Άρσεναλ για παραβίαση του κανονισμού εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο διπλό για το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα ματς μακριά από την παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ το Μπενίν, την πάτησε η Νότια Αφρική!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεμούδιασε με πεντάρα η Ανόρθωση απέναντι στον Σπάρτακο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη