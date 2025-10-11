ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέγιστος συναγερμός και σχέδιο ασφαλείας άνευ προηγουμένου στο Ούντινε για το Ιταλία-Ισραήλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μέγιστος συναγερμός και σχέδιο ασφαλείας άνευ προηγουμένου στο Ούντινε για το Ιταλία-Ισραήλ

Ο αγώνας Ιταλία-Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο στάδιο Bluenergy του Ούντινε (14/10), θα είναι στο επίπεδο «4» του συναγερμού, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιφυλακής.

Η αποκάλυψη έγινε την Παρασκευή από την «Gazzetta dello Sport», σημειώνοντας ότι, με την εντολή που υπέγραψε ο νομάρχης του Ούντινε, Ντομένικο Λιόνε, παρά τα νέα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου».

Η επιτροπή δημόσιας τάξης και ασφάλειας έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει στο Ούντινε το Σάββατο, όπως έχει επίσης προγραμματιστεί διαδήλωση για την ακύρωση του αγώνα.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ, η οποία θα αγωνιστεί σήμερα (11/10) στη Νορβηγία, θα παραμείνει σε άκρως απόρρητη τοποθεσία και δεν θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ronchi dei Legionari», το πλησιέστερο στο Ούντινε. Θα αποβιβαστεί στη Βενετία ή τη Σλοβενία. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό.

Η αποστολή θα συνοδεύεται και θα παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της. Η παρουσία της Μοσάντ, της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας, έχει δημιουργήσει πολιτική διαμάχη, σε τέτοιο βαθμό που το υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε ότι επέτρεψε την είσοδό της. Αλλά, όπως είναι γνωστό, με όλα τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν Ισραηλινούς πολίτες στο εξωτερικό, η Μοσάντ θα στείλει τους πράκτορές της.

Έτσι κι αλλιώς, οι κερκίδες στο στάδιο "Bluenergy" θα είναι σχεδόν άδειες, δεδομένου ότι έχουν πουληθεί λιγότερα από 5.000 εισιτήρια από τα 25.000 διαθέσιμα. Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους, ενώ τουλάχιστον δύο ελικόπτερα θα παρακολουθούν από ψηλά. Πρόκειται για ένα σχέδιο ασφαλείας άνευ προηγουμένου για αγώνα εθνικής ομάδας.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη