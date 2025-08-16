Ο προπονηταράς, ο mastermind και ο καθηγητής, μπορεί να μετατραπεί σε αχάπαρο σε λίγους μήνες

Είναι αλήθεια πως τέτοια περίοδο κάθε χρόνο τα σχόλια για τις ομάδες μας είναι κυρίως θετικά. Δεν άλλαξε κάτι και φέτος το καλοκαίρι. Τη μερίδα του λέοντος βέβαια όσον αφορά τα διθυραμβικά σχόλια παίρνουν οι προπονητές.

Βέβαια, επειδή στην Κύπρο είμαστε, αυτό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη.

Ο προπονηταράς, ο mastermind και ο καθηγητής, μπορεί να μετατραπεί σε αχάπαρο μονάχα σε λίγους μήνες μέσα. Στις αποτυχίες λοιπόν θα φανεί ποιος και πόσο θα στηρίξει τον εκάστοτε προπονητή και την κάθε ομάδα.

Και δεν αναφέρομαι μόνο στους οπαδούς των ομάδων που έχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, αλλά κυρίως στις διοικήσεις. Τώρα είναι όλα καλά.

Α.Ψ.