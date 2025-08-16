Δεν είναι και λίγο πράγμα να βλέπεις από κοντά παγκόσμιους αστέρες του μπάσκετ όπως ο Γιόκιτς, ο Σλούκας αλλά και πολλοί άλλοι από Σερβία και Ελλάδα. Το τουρνουά ECOMMBX Cup που έγινε στο «Σπύρος Κυπριανού» το περασμένο Σαββατοκυρίακο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους Κύπριους φιλάθλους.

Όμως, σαφώς η διεξαγωγή του 3ου ομίλου του Eurobasket (28/08 – 04/09) θα είναι κάτι το απίστευτο. Κάτι που ίσως δεν θα ξαναζήσουμε. Και όποιοι το ζήσουν από κοντά, θα έχουν να το λένε. Επιβάλλεται να το αγκαλιάσουν οι Κύπριοι φίλαθλοι.