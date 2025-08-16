Είναι πολλά τα παραδείγματα ποδοσφαιριστών που, ενώ περιμένεις πάρα πολλά, όταν μπουν στον αγωνιστικό χώρο είναι… άφαντοι. Και σιγά - σιγά δεν χρησιμοποιούνται από τον προπονητή. Κάποιες φορές μάλιστα γίνεται και κριτική στα τεχνικά επιτελεία γιατί δεν τους δίνουν ευκαιρίες.

Σίγουρα υπάρχουν οι περιπτώσεις παικτών που αδικούνται και η κριτική είναι απαραίτητη. Όμως οι προπονητές και οι συνεργάτες τους, τους βλέπουν καθημερινά στις προπονήσεις. Εκεί είναι που οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν μία θέση στο αρχικό σχήμα.

Δεν είναι τρελοί οι προπονητές να κρατάνε στον πάγκο έναν παίκτη που θα του κάνει τη διαφορά. Αφού θα βγει κερδισμένος και αυτός από την όλη κατάσταση.

Χ.Χ