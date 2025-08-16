ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC η τέταρτη με Ερυθρό Αστέρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος FC η τέταρτη με Ερυθρό Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της Πάφος FC για να εισέλθει στη League Phase του Champions League.

Η παφιακή ομάδα θα γίνει η τέταρτη κυπριακή ομάδα που θα τεθεί απέναντι στην ομάδα από το Βελιγράδι.

Προηγουμένως είχαν παίξει απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα οι Απόλλων, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά οι αγώνες κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

 

Aπόλλων

2η φάση Πρωταθλητριών

23/10/1991 - Ερυθρός Αστ. - Απόλλων 3-1

06/11/1991 - Απόλλων - Ερυθρός Αστ. 0-2

 

Ομόνοια

2η φάση Τσάμπιονς Λιγκ

25/07/2001 - Ομόνοια - Ερυθρός Αστ. 1-1

01/08/2001 - Ερυθρός Αστ. - Ομόνοια 2-1

3η φάση Γιουρόπα Λιγκ

02/08/2012 - Ερυθρός Αστ. - Ομόνοια 0-0

09/08/2012 - Ομόνοια - Ερυθρός Αστ. 0-0 (5-6 πεν.)

3η φάση Τσάμπιονς Λιγκ

09/09/2020 - Ομόνοια - Ερυθρός Αστ. 1-1 (4-2 πεν.)

 

ΑΠΟΕΛ

2η φάση Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

14/08/2008 - ΑΠΟΕΛ - Ερυθρός Αστ. 2-2

28/08/2008 - Ερυθρός Αστ. - ΑΠΟΕΛ 3-3

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΛΛΩΝΑΠΟΕΛΠΑΦΟΣ FCΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

