Νέα σενάρια από Μεξικό για Πινέδα και Μοντερέι

Το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ αποτέλεσε ένα σίριαλ το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο φέτος τα δημοσίευματα στο Μεξικό έχουν ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με πέρυσι.

Το ABC Deportes αναφέρει ότι η Μοντερέι θα προσπαθήσει να τον κάνει δικό της μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς ο διεθνής μέσος της Ένωσης είναι από τους παίκτες που ταιριάζουν στα “θέλω” της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι για το τρέχον καλοκαίρι είναι σε ισχύ η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Ορμπελίν Πινέδα (που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027) για τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής, ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: sport24.gr